Consigliere regionale Aveta | No al CPR a Castel Volturno la destra usa un territorio fragile per fare propaganda
Il consigliere regionale ha affermato che la destra utilizza il territorio fragile di Castel Volturno per fare propaganda, opponendosi alla costruzione di un Centro di Permanenza e Rimpatrio (CPR). Ha sottolineato che il Governo conferma la volontà di realizzare il CPR in Campania. La dichiarazione arriva dopo notizie ufficiali sulla pianificazione dell’impianto. Nessun altro dettaglio o dichiarazione sui tempi o le modalità del progetto è stato fornito.
Tempo di lettura: 2 minuti “Il Governo conferma la volontà di realizzare un CPR in Campania. È una decisione grave che colpisce un territorio già segnato da fragilità sociali, ambientali, urbanistiche e infrastrutturali: Castel Volturno non può diventare il luogo su cui scaricare l’ennesima emergenza nazionale né il teatro della propaganda securitaria della destra”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta, dopo le dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al question time alla Camera. “Durante la discussione in Consiglio regionale sulla mozione contro il CPR a Castel Volturno — prosegue Aveta — la destra ha mostrato il suo volto peggiore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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