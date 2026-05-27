Il consigliere regionale ha affermato che la destra utilizza il territorio fragile di Castel Volturno per fare propaganda, opponendosi alla costruzione di un Centro di Permanenza e Rimpatrio (CPR). Ha sottolineato che il Governo conferma la volontà di realizzare il CPR in Campania. La dichiarazione arriva dopo notizie ufficiali sulla pianificazione dell’impianto. Nessun altro dettaglio o dichiarazione sui tempi o le modalità del progetto è stato fornito.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il Governo conferma la volontà di realizzare un CPR in Campania. È una decisione grave che colpisce un territorio già segnato da fragilità sociali, ambientali, urbanistiche e infrastrutturali: Castel Volturno non può diventare il luogo su cui scaricare l’ennesima emergenza nazionale né il teatro della propaganda securitaria della destra”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta, dopo le dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al question time alla Camera. “Durante la discussione in Consiglio regionale sulla mozione contro il CPR a Castel Volturno — prosegue Aveta — la destra ha mostrato il suo volto peggiore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Consigliere regionale, Aveta: “No al CPR a Castel Volturno, la destra usa un territorio fragile per fare propaganda”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aveta: “No al CPR a Castel Volturno, basta scaricare i problemi sui territori già fragili”Il Presidente ha annunciato la sua opposizione alla costruzione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri nel territorio di Castel Volturno.

Leggi anche: Consiglio regionale Campania, scoccano le 14.30. E la destra blocca la discussione sul Cpr di Castel Volturno

Temi più discussi: Centro di permanenza per i rimpatri, mozione in consiglio regionale. Serve sviluppo, non nuove marginalità; Centro di permanenza per i rimpatri, sale la tensione: spuntano scritte contro lo Stato; Sindaco Marrandino incontra il ministro Piantedosi. Centro per rimpatri non è soluzione, serve legge speciale; No al Cpr sul litorale, Aveta (M5S) deposita una mozione in Regione.

Consiglio regionale Campania, scoccano le 14.30. E la destra blocca la discussione sul Cpr di Castel VolturnoNon si arriva al voto contro il Centro rimpatri voluto dal governo nel Casertano: è il primo vero scontro tra maggioranza e opposizione in questa legislatura ... fanpage.it

Campania, No al CPR a Castel Volturno. Aveta: Depositata mozione in Consiglio regionaleNapoli, 18 Maggio - Ho depositato una mozione in Consiglio regionale per chiedere alla Regione Campania di esprimere formalmente la propria contrarietà alla ... sciscianonotizie.it