Aveta | No al CPR a Castel Volturno basta scaricare i problemi sui territori già fragili

Il Presidente ha annunciato la sua opposizione alla costruzione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri nel territorio di Castel Volturno. La decisione arriva in risposta alle preoccupazioni espresse dai residenti e alle criticità già presenti nella zona. La questione riguarda l'ubicazione di una struttura che, secondo alcuni, potrebbe aggravare le difficoltà di un’area già segnata da problemi sociali e di integrazione. La posizione ufficiale è stata comunicata in un contesto di discussione pubblica sulla questione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La decisione del Presidente Roberto Fico di opporsi alla realizzazione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri a Castel Volturno è sacrosanta. Sulle politiche migratorie il Governo Meloni sta fallendo miseramente e non consentiremo che si compiano scelte sbagliate su territori già segnati da fragilità sociali, economiche e istituzionali. Non possiamo accettare un modello che assimila la condizione di irregolarità dei migranti alla criminalità, alimentando paura e divisione sociale”, dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta. “Condivido pienamente le parole del vescovo di Capua e Caserta, Pietro Lagnese, che ha richiamato tutti alla necessità di affrontare il tema dell’immigrazione difendendo il rispetto della dignità di ogni essere umano.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aveta: “No al CPR a Castel Volturno, basta scaricare i problemi sui territori già fragili” Notizie correlate CPR a Castel Volturno, il Forum Terzo Settore Campania dice NOTempo di lettura: 2 minutiIl Forum del Terzo Settore della Campania esprime la propria netta e ferma contrarietà all’ipotesi di apertura di un Centro... Migranti: bando da 41 milioni per Cpr di 120 posti a Castel VolturnoUn Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) sarà realizzato a Castel Volturno, in provincia di Caserta E’ quanto prevede un bando da 41 milioni di... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: GIANPIERO ZINZI (LEGA): IL CPR DI CASTEL VOLTURNO NECESSARIO, SINISTRA OSTAGGIO DELLA SINDROME NIMBY. Cpr a Castel Volturno, coro di no dall’arcivescovo a Fico: Ci opponiamo«La scelta di costruire un Cpr a Castel Volturno mi addolora profondamente. È un’offesa per un territorio già troppe volte mortificato da decisioni sconsiderate». Con queste parole, l’arcivescovo di C ... napoli.repubblica.it Cpr a Castel Volturno, il vescovo Lagnese dice noE con lui tutto l'associazionismo della città rivierasca contro la realizzazione di un centro per il rimpatrio ... rainews.it