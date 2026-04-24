Aveta | No al CPR a Castel Volturno basta scaricare i problemi sui territori già fragili

Da anteprima24.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente ha annunciato la sua opposizione alla costruzione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri nel territorio di Castel Volturno. La decisione arriva in risposta alle preoccupazioni espresse dai residenti e alle criticità già presenti nella zona. La questione riguarda l'ubicazione di una struttura che, secondo alcuni, potrebbe aggravare le difficoltà di un’area già segnata da problemi sociali e di integrazione. La posizione ufficiale è stata comunicata in un contesto di discussione pubblica sulla questione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La decisione del Presidente Roberto Fico di opporsi alla realizzazione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri a Castel Volturno è sacrosanta. Sulle politiche migratorie il Governo Meloni sta fallendo miseramente e non consentiremo che si compiano scelte sbagliate su territori già segnati da fragilità sociali, economiche e istituzionali. Non possiamo accettare un modello che assimila la condizione di irregolarità dei migranti alla criminalità, alimentando paura e divisione sociale”, dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta. “Condivido pienamente le parole del vescovo di Capua e Caserta, Pietro Lagnese, che ha richiamato tutti alla necessità di affrontare il tema dell’immigrazione difendendo il rispetto della dignità di ogni essere umano.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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