Conserve Italia compie 50 anni e chiude il Piano investimenti da 86,9 milioni | nasce la Pomposa smart factory
Conserve Italia ha annunciato la conclusione del Piano investimenti 2023-2026, con un totale di 86,9 milioni di euro destinati allo stabilimento di Pomposa. La società, che celebra il suo 50° anniversario, ha inoltre inaugurato la nuova Pomposa smart factory, uno dei principali poli europei dedicati alla trasformazione del pomodoro. La presentazione del piano segna un passo importante per l’azienda nel rinnovamento degli impianti e nell’innovazione tecnologica.
Cinquant’anni di storia e uno sguardo rivolto con decisione al futuro. Conserve Italia ha scelto lo stabilimento di Pomposa (uno dei più importanti poli europei per la trasformazione del pomodoro) per presentare la conclusione del Piano investimenti 2023-2026 e dare ufficialmente il via alle. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Conserve Italia compie 50 anni nella smart factory di Pomposa
Notizie e thread social correlati
Conserve Italia, investimenti da 86,9 milioni. E in campo c’è ‘Thor’: “Il nostro sogno ad occhi aperti”Conserve Italia ha annunciato investimenti per 86,9 milioni di euro, destinati a vari progetti aziendali.
Fonoprint compie 50 anni: nasce il Virtual Tour 3D. “Un viaggio immersivo nel tempio della musica”Fonoprint celebra i suoi 50 anni e presenta il Virtual Tour 3D, un percorso digitale che permette di esplorare gli ambienti dello storico studio di...
Temi più discussi: Conserve Italia compie 50 anni nella smart factory di Pomposa; Conserve Italia compie 50 anni nella smart factory di Pomposa; Conserve Italia compie 50 anni nella smart factory di Pomposa; Conserve Italia compie 50 anni nella smart factory di Pomposa.
Conserve Italia compie 50 anni e chiude il Piano investimenti da 86,9 milioni: nasce la Pomposa smart factory x.com
Quattro Stagioni. . È ora di stappare! Quattro Stagioni di Bormioli Rocco compie 50 anni. Dal 1976 ogni vaso ha racchiuso non solo conserve dai sapori autentici, ma anche momenti di vita e ricordi preziosi, dispensando valori stagione dopo stagione. Se og facebook
Conserve Italia compie 50 anni nella smart factory di PomposaConserve Italia compie 50 anni nella smart factory di Pomposa ... msn.com
'Sostenibilità e innovazione', Conserve Italia presenta lo stabilimento del futuroConserve Italia chiude il piano di investimenti 2023-2026 da 86,9 milioni e sceglie lo stabilimento di Pomposa (Ferrara) per presentare i risultati: una smart factory che il gruppo cooperativo indic ... ansa.it