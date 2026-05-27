Conserve Italia compie 50 anni e chiude il Piano investimenti da 86,9 milioni | nasce la Pomposa smart factory

Notizia in breve

Conserve Italia ha annunciato la conclusione del Piano investimenti 2023-2026, con un totale di 86,9 milioni di euro destinati allo stabilimento di Pomposa. La società, che celebra il suo 50° anniversario, ha inoltre inaugurato la nuova Pomposa smart factory, uno dei principali poli europei dedicati alla trasformazione del pomodoro. La presentazione del piano segna un passo importante per l’azienda nel rinnovamento degli impianti e nell’innovazione tecnologica.