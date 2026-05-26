Conserve Italia ha annunciato investimenti per 86,9 milioni di euro, destinati a vari progetti aziendali. Tra le iniziative in corso, c’è anche il progetto ‘Thor’, descritto come “il nostro sogno ad occhi aperti”. La società ha celebrato i 50 anni di attività nello stabilimento di Pomposa, con un evento che ha coinvolto dipendenti e rappresentanti aziendali. La cerimonia si è svolta nel sito di produzione, senza ulteriori dettagli sui finanziamenti o sui piani futuri.

Codigoro, 26 maggio 2026 – I cinquant’anni di attività li ha festeggiati nello stabilimento di Pomposa. E non a caso. Conserve Italia, il potente gruppo cooperativo agroindustriale (associa 14.000 produttori agricoli) con sede a San Lazzaro di Savena a un tiro di schioppo da Bologna, ha scelto il proprio stabilimento del nostro Delta per una ricorrenza cui sono intervenuti tutti i dirigenti del Gruppo e naturalmente la stampa. Il motivo lo ha spiegato subito, in apertura dell’incontro, il presidente Maurizio Gardini ricordando quando, 26 anni fa, l’ancor giovane cooperativa venne da queste parti per avviare quello che sarebbe diventato un percorso socioeconomico decisamente virtuoso, sviluppato “su 30 ettari di sabbia ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conserve Italia, investimenti da 86,9 milioni. E in campo c’è ‘Thor’: “Il nostro sogno ad occhi aperti”

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