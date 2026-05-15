Fonoprint celebra i suoi 50 anni e presenta il Virtual Tour 3D, un percorso digitale che permette di esplorare gli ambienti dello storico studio di registrazione. Questa iniziativa offre una visita virtuale immersiva nel luogo che ha ospitato numerosi artisti italiani nel corso degli anni. La piattaforma consente di entrare negli spazi dello studio attraverso un’esperienza visiva dettagliata, senza spostarsi da casa. L’evento si svolge in occasione del cinquantennio dall’apertura della struttura.

Bologna, 15 maggio 2026 – Un grande tempio dove per decenni si sono ritrovati i migliori poeti e compositori della musica italiana. Un luogo sacro che ha visto passare, tra i suoi corridoi, alcuni degli artisti che hanno scritto la storia del cantautorato. Da Lucio Dalla a Vasco Rossi, da Gianni Morandi a Zucchero, fino a Claudio Baglioni, Luca Carboni e Laura Pausini, citarli tutti sarebbe impossibile. Sotto le Due Torri, gli studi di registrazione Fonoprint sono una vera e propria istituzione. E in occasione del loro 50esimo anniversario, nella cornice della quarta edizione di Eufonica, la nota casa discografica ha presentato il progetto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fonoprint compie 50 anni: nasce il Virtual Tour 3D. “Un viaggio immersivo nel tempio della musica”

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