Conserve Italia ci prova | rinnovabili al 42% nel 2027

Conserve Italia ha presentato il Piano investimenti 2023-2026, con un impegno di 86,9 milioni di euro destinato a sette stabilimenti, tra cui quello di Pomposa in provincia di Ferrara. L’obiettivo è aumentare la quota di energie rinnovabili al 42% entro il 2027. La maggior parte degli investimenti riguarda infrastrutture e tecnologie per sostenere questa crescita.

Il Piano investimenti 2023-2026 di Conserve Italia (Gruppo cooperativo agroindustriale che associa oltre 14mila produttori) ha raggiunto gli 86,9 milioni di euro e interessa sette stabilimenti, soprattutto quello di Pomposa (Ferrara). Con oltre la metà delle risorse destinate, Pomposa è stata ribattezzata “Pomposa smart factory”. Nel suo complesso il piano ha permesso di ridurre le emissioni annue di CO di circa 12mila tonnellate e mira a incrementare la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili fino al 42% del fabbisogno complessivo entro il 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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