Conserve di pomodoro Anicav | Italia leader mondiale ma export in calo nel 2025

In occasione della terza edizione della Giornata nazionale del Made in Italy, l’Anicav ha fornito dati sulle esportazioni di conserve di pomodoro. L’Italia si conferma leader mondiale in questo settore, ma nel 2025 si registra una diminuzione delle esportazioni rispetto all’anno precedente. L’associazione ha evidenziato lo stato attuale del settore e i numeri relativi alla presenza sui mercati internazionali.

In occasione della terza edizione della Giornata nazionale del Made in Italy, l’Anicav, Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, fa il punto sulle esportazioni di uno dei prodotti bandiera della nostra produzione agroalimentare. Da sempre simbolo di italianità, le nostre conserve di pomodoro hanno seguito i flussi migratori dei nostri connazionali e sono arrivate in tutto il mondo. L’Italia si conferma il primo Paese esportatore di conserve di pomodoro al mondo, tuttavia i dati restituiscono un quadro decisamente meno positivo rispetto agli ultimi anni. Nel 2025 le esportazioni di tutti i derivati del pomodoro hanno registrato un calo in volume ma soprattutto in valore, con una diminuzione rispettivamente del 2% e di circa l’8% rispetto al 2024.🔗 Leggi su Ildenaro.it Export, nel 2025 l’Italia raggiunge il quarto posto mondiale“In un anno estremamente difficile per il commercio globale siamo cresciuti più degli altri paesi del G7, siamo cresciuti persino nel mercato degli... Export veronese in ripresa nel 2025, ma pesano i dazi di Trump: in netto calo le vendite negli Stati UnitiNel 2025 l’export della provincia di Verona torna a crescere e raggiunge i 15,4 miliardi di euro, segnando un aumento dell’1,7% rispetto all’anno...