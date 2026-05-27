Due coniugi sono stati feriti dopo che la loro utilitaria si è ribaltata lungo una strada di campagna. I soccorsi sono intervenuti sul posto, trasferendo i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e non si segnalano altre vetture coinvolte. La coppia ha riportato ferite di modesta entità. Le autorità stanno conducendo gli accertamenti necessari per chiarire le cause dell’incidente.

Capannori (Lucca), 27 maggio 2026 – Paura per due coniugi, che hanno avuto un incidente con la loro utilitaria. Accade nel comune di Capannori, in via Casale a Matraia. Erano circa le 19.30 quando è avvenuto l’incidente. L’auto avrebbe fatto tutto da sola. L’automobilista alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo. Che si è ribaltato. Sono state le persone della zona a chiamare i soccorsi. A intervenire, il 118, i vigili del fuoco del comando di Lucca e i carabinieri. I due coniugi avevano diverse ferite ma non erano gravi. Sono stati estratti dal veicolo dagli stessi vigili del fuoco e quindi affidati alle cure del 118, con il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coniugi feriti nell’auto ribaltata: scattano i soccorsi, la coppia portata in ospedale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidente tra auto e furgone sulla SS18: coppia di coniugi in ospedaleNella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente tra un’auto e un furgone lungo la Strada Statale 18, nelle vicinanze del ponte sul fiume...

Leggi anche: Coppia di anziani trovata morta nell’auto ribaltata nel dirupo

Temi più discussi: Chi sono i feriti travolti dall'auto a Modena: la coppia ricoverata a Bologna, le turiste e l'eroe accoltellato alla testa; Auto sui passanti a Modena: migliorano le condizioni di tre feriti. Due donne ancora critiche; Coniugi feriti nell’auto ribaltata: scattano i soccorsi, la coppia portata in ospedale; Auto sulla folla a Modena, nuovo aggiornamento sulle condizioni dei pedoni ricoverati a Bologna.

AGGIORNAMENTO FERITI #MODENA - Lotta tra la vita e la morte una donna di 55 anni curata all'ospedale Maggiore di Bologna insieme al marito. - I coniugi - italiani - sono entrambi in rianimazione, le loro condizioni sono molto serie ma stabili. Lei ha riporta x.com

Feriti ricoverati a Bologna: Non ancora fuori pericoloAll'ospedale Maggiore di Bologna è ricoverata la coppia di coniugi di 55 anni rimasta gravemente ferita nella tentata strage di ieri a Modena, quando il 31enne Salim El Koudri è piombato con la sua au ... tg.la7.it

Modena, auto sulla folla: Mattarella e Meloni dai feriti. La premier: Signorelli eroe, ha scelto il bene anche quando era rischiosoTra i primi soccorritori intervenuti ieri in via Emilia Centro a Modena, dove un'auto ha investito alcune persone, c'è un Ufficiale dell'Esercito del nono reggimento di ... leggo.it