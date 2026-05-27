Coniugi feriti nell’auto ribaltata | scattano i soccorsi la coppia portata in ospedale

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due coniugi sono stati feriti dopo che la loro utilitaria si è ribaltata lungo una strada di campagna. I soccorsi sono intervenuti sul posto, trasferendo i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e non si segnalano altre vetture coinvolte. La coppia ha riportato ferite di modesta entità. Le autorità stanno conducendo gli accertamenti necessari per chiarire le cause dell’incidente.

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Capannori (Lucca), 27 maggio 2026 – Paura per due coniugi, che hanno avuto un incidente con la loro utilitaria. Accade nel comune di Capannori, in via Casale a Matraia. Erano circa le 19.30 quando è avvenuto l’incidente. L’auto avrebbe fatto tutto da sola. L’automobilista alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo. Che si è ribaltato. Sono state le persone della zona a chiamare i soccorsi. A intervenire, il 118, i vigili del fuoco del comando di Lucca e i carabinieri. I due coniugi avevano diverse ferite ma non erano gravi. Sono stati estratti dal veicolo dagli stessi vigili del fuoco e quindi affidati alle cure del 118, con il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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