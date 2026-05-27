Il 28 maggio, alle 10, si terrà presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati la Conferenza internazionale dei difensori civici intitolata “Roma 2026”. L’evento riunirà rappresentanti di diverse nazioni per discutere di tutela dei diritti civili. La sessione prevede interventi di vari relatori e sarà aperta da un saluto ufficiale di un rappresentante istituzionale. La conferenza si concentrerà su questioni di interesse internazionale nel settore.

ROMA - Giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 10, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà la Conferenza internazionale dei difensori civici “Roma 2026. Difesa civica, diritti e innovazione democratica”. Sono previsti nell'occasione i saluti della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. La Conferenza prosegue anche nella giornata di venerdì 29 maggio, sempre a partire dalle ore 10. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Conferenza internazionale dei difensori civici, saluto di Ascani

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