Lunedì 13 aprile, alle 10.30, si terrà presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Volontari@Work, riconoscimento nazionale dedicato al volontariato di competenza. L'evento prevede un saluto ufficiale da parte di una rappresentante istituzionale, e parteciperanno diverse personalità del settore. La manifestazione celebra le eccellenze nel volontariato e il contributo di chi opera con professionalità.

ROMA – Lunedì 13 aprile, a partire dalle ore 10.30, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio si svolgerà la cerimonia di premiazione “III Edizione Premio Volontari@Work – Premio nazionale del Volontariato di Competenza”. Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Premio Volontari@Work – Premio nazionale del Volontariato di Competenza”, saluto di Ascani

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VOLONTARI@WORK 2026 Sono52 le candidature arrivate per la terza edizione del Premio Volontari@Work 2026 che celebra il volontariato di competenza e valorizza le collaborazioni tra imprese e Terzo settore. L'iniziativa è realizzata dalla Fon - facebook.com facebook