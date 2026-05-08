Conferenza interparlamentare Implementing AI in parliaments indirizzo di saluto di Ascani
Oggi si è svolta una conferenza interparlamentare dedicata all’implementazione dell’intelligenza artificiale nei parlamenti. Durante l’evento, il presidente della Camera dei Deputati ha rivolto un indirizzo di saluto, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni per affrontare le sfide tecnologiche. La riunione si inserisce in un più ampio progetto di cooperazione amministrativa tra i parlamenti europei. Sono intervenuti rappresentanti di diversi paesi, discutendo di strategie e strumenti per integrare le innovazioni digitali nelle funzioni parlamentari.
ROMA – Nell’ambito delle iniziative di cooperazione amministrativa, la Camera dei Deputati ospiterà, il 13, 14 e 15 maggio prossimi, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari, una conferenza interparlamentare sul tema dell’Intelligenza Artificiale dal titolo Implementing AI in parliaments: taking stock and planning the next steps together. L’incontro, organizzato in collaborazione con l’IPU Centre for Innovation in Parliament (CIP), si svolgerà in presenza, in lingua inglese, su 3 giornate, ed è volto ad agevolare l’apprendimento tra pari (peer learning) mediante la condivisione di soluzioni concrete rispetto alle nuove sfide poste dall’Intelligenza Artificiale.🔗 Leggi su Lopinionista.it
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