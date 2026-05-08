Conferenza interparlamentare Implementing AI in parliaments indirizzo di saluto di Ascani

Oggi si è svolta una conferenza interparlamentare dedicata all’implementazione dell’intelligenza artificiale nei parlamenti. Durante l’evento, il presidente della Camera dei Deputati ha rivolto un indirizzo di saluto, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni per affrontare le sfide tecnologiche. La riunione si inserisce in un più ampio progetto di cooperazione amministrativa tra i parlamenti europei. Sono intervenuti rappresentanti di diversi paesi, discutendo di strategie e strumenti per integrare le innovazioni digitali nelle funzioni parlamentari.

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