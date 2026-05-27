Conference League | Palace e Rayo Vallecano si sfidano per il titolo

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale della UEFA Conference League si gioca questa sera alle 21:00, con il Crystal Palace che affronta il Rayo Vallecano per il titolo. La partita determina il vincitore della terza competizione europea. Entrambe le squadre si sfidano per conquistare il trofeo in una sfida che si svolge in una sola occasione. La finale si tiene mercoledì 27 maggio.

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La finale della UEFA Conference League si decide stasera, mercoledì 27 maggio, quando il Crystal Palace sfiderà il Rayo Vallecano alle ore 21:00 per il titolo della terza competizione europea. Il confronto vede contrapposti i padroni di casa inglesi e gli ospiti spagnoli in un appuntamento che promette di scrivere una nuova pagina nella storia del torneo. Il percorso dei londinesi verso Lipsia è stato caratterizzato da una solidità difensiva e strutturale che ha permesso alla squadra di Glasner di superare lo Shaktar Donetsk in semifinale. Per il club inglese, l’approdo a questa finale rappresenta un traguardo di altissimo profilo, capace di riscattare un precedente europeo meno felice risalente alla Coppa Intertoto del 1998, quando l’eliminazione avvenne con un punteggio complessivo di 4-0 contro il Samsunspor. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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