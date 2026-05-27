Conference League | Palace e Rayo Vallecano si sfidano per il titolo
La finale della UEFA Conference League si gioca questa sera alle 21:00, con il Crystal Palace che affronta il Rayo Vallecano per il titolo. La partita determina il vincitore della terza competizione europea. Entrambe le squadre si sfidano per conquistare il trofeo in una sfida che si svolge in una sola occasione. La finale si tiene mercoledì 27 maggio.
La finale della UEFA Conference League si decide stasera, mercoledì 27 maggio, quando il Crystal Palace sfiderà il Rayo Vallecano alle ore 21:00 per il titolo della terza competizione europea. Il confronto vede contrapposti i padroni di casa inglesi e gli ospiti spagnoli in un appuntamento che promette di scrivere una nuova pagina nella storia del torneo. Il percorso dei londinesi verso Lipsia è stato caratterizzato da una solidità difensiva e strutturale che ha permesso alla squadra di Glasner di superare lo Shaktar Donetsk in semifinale. Per il club inglese, l’approdo a questa finale rappresenta un traguardo di altissimo profilo, capace di riscattare un precedente europeo meno felice risalente alla Coppa Intertoto del 1998, quando l’eliminazione avvenne con un punteggio complessivo di 4-0 contro il Samsunspor. 🔗 Leggi su Ameve.eu
FINAL CONFERENCE LEAGUE Crystal Palace vs Rayo Vallecano | ANÁLISIS + PRONÓSTICOS
Notizie e thread social correlati
Conference League: Crystal Palace e Rayo Vallecano volano a Lipsia per una finale inedita che vale il primo titolo europeoIl 27 maggio a Lipsia si svolgerà la finale della Conference League tra il Crystal Palace e il Rayo Vallecano, due squadre che si sfidano per...
Crystal Palace-Rayo Vallecano la finale di Conference LeagueIl match tra Crystal Palace e Rayo Vallecano si giocherà per la finale della Conference League 2025-2026.
Temi più discussi: Anteprima finale di Conference League, Crystal Palace - Rayo Vallecano: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Dove vedere la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano; Calcio in TV: finale Conference League, dove vedere Crystal Palace-Rayo Vallecano in diretta; Crystal Palace-Rayo Vallecano, le probabili formazioni della finale di Conference League.
Crystal Palace-Rayo Vallecano, le probabili formazioni per la finale di Conference League x.com
Stasera a Lipsia si gioca la finale di Conference League. Crystal Palace - Rayo Vallecano. Due squadre che fino a poco tempo fa non avevano mai vinto nulla in Europa. Due club che rappresentano qualcosa di più del semplice calcio. Da una parte il Crystal facebook
Thread di partita: Crystal Palace vs Rayo Vallecano | Europa Conference League | Finale | 27 maggio 20:00 BST reddit
Conference League 2025-2026: Crystal Palace-Rayo Vallecano, le probabili formazioniTutto pronto per la finale di Lipsia: per entrambe sarebbe il loro primo storico trofeo internazionale. Calcio d'inizio ore 21 alla Red Bull Arena. sportal.it
Finale Conference, dove vedere Crystal Palace-Rayo Vallecano oggi in TV e streaming: orario e formazioniLa finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano si gioca alle 21 al Leipzig Stadium di Lipsia ... fanpage.it