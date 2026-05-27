Conference League | Palace e Rayo Vallecano si sfidano per il titolo

La finale della UEFA Conference League si decide stasera, mercoledì 27 maggio, quando il Crystal Palace sfiderà il Rayo Vallecano alle ore 21:00 per il titolo della terza competizione europea. Il confronto vede contrapposti i padroni di casa inglesi e gli ospiti spagnoli in un appuntamento che promette di scrivere una nuova pagina nella storia del torneo. Il percorso dei londinesi verso Lipsia è stato caratterizzato da una solidità difensiva e strutturale che ha permesso alla squadra di Glasner di superare lo Shaktar Donetsk in semifinale. Per il club inglese, l’approdo a questa finale rappresenta un traguardo di altissimo profilo, capace di riscattare un precedente europeo meno felice risalente alla Coppa Intertoto del 1998, quando l’eliminazione avvenne con un punteggio complessivo di 4-0 contro il Samsunspor. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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FINAL CONFERENCE LEAGUE Crystal Palace vs Rayo Vallecano | ANÁLISIS + PRONÓSTICOS

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Thread di partita: Crystal Palace vs Rayo Vallecano | Europa Conference League | Finale | 27 maggio 20:00 BST reddit

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