Il 27 maggio a Lipsia si svolgerà la finale della Conference League tra il Crystal Palace e il Rayo Vallecano, due squadre che si sfidano per conquistare il primo titolo europeo nella loro storia. Entrambe le squadre hanno superato le fasi precedenti del torneo e si preparano ad affrontarsi in un incontro decisivo che assegnerà il trofeo. La partita rappresenta un’occasione unica per entrambe di ottenere un risultato storico a livello internazionale.

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© Calcionews24.com - Conference League: Crystal Palace e Rayo Vallecano volano a Lipsia per una finale inedita che vale il primo titolo europeo

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