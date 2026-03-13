Commercio in crisi Picarella | Servono politiche urbane per salvare i negozi di vicinato

Il commercio di vicinanza sta attraversando un momento difficile, con molti negozi che chiudono o si ridimensionano. Picarella afferma che sono necessarie politiche urbane specifiche per preservare i negozi di quartiere e contrastare questa tendenza. La questione riguarda la trasformazione dell’economia urbana e la perdita di punti vendita tradizionali nelle aree centrali e periferiche della città.

Il presidente comunale di Confcommercio interviene dopo i dati sulla forte riduzione delle attività e chiede un confronto con il Comune per sostenere l’economia di prossimità La progressiva scomparsa dei negozi di vicinato e la trasformazione dell’economia urbana devono diventare una priorità per la città. È l’appello lanciato da Francesco Picarella, presidente della delegazione comunale di Agrigento di Confcommercio che interviene dopo i dati emersi dall’11esimo rapporto Città e demografia d’impresa dell’ufficio studi dell’associazione. Secondo lo studio, che analizza l’andamento economico di 125 città italiane tra il 2012 e il 2025, nel territorio agrigentino il numero delle imprese del commercio al dettaglio e dell’ambulantato ha registrato una contrazione superiore al 40%. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

