Al Salone Nautico un grande villaggio educativo per bambini giovani e famiglie
Al Salone Nautico di Venezia, in programma all'Arsenale dal 27 al 31 maggio, oltre a esposizioni di yacht, cantieristica veneziana, vela e innovazioni, viene allestito un grande villaggio educativo dedicato a bambini, giovani e famiglie. L'evento si propone come uno spazio per attività sportive, culturali e di scoperta, coinvolgendo diverse fasce di pubblico. La manifestazione si svolge in un contesto che unisce l'esposizione di imbarcazioni e tecnologie marine a iniziative rivolte alle famiglie.
Non solo yacht, cantieristica veneziana, vela, innovazione e première: il Salone Nautico di Venezia, in programma all'Arsenale dal 27 al 31 maggio, si presenta anche come laboratorio diffuso di sport, cultura e scoperto dedicati a bambini, giovani e famiglie. Ci sarà spazio per un ampio programma. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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