Al Salone Nautico un grande villaggio educativo per bambini giovani e famiglie

Al Salone Nautico di Venezia, in programma all'Arsenale dal 27 al 31 maggio, oltre a esposizioni di yacht, cantieristica veneziana, vela e innovazioni, viene allestito un grande villaggio educativo dedicato a bambini, giovani e famiglie. L'evento si propone come uno spazio per attività sportive, culturali e di scoperta, coinvolgendo diverse fasce di pubblico. La manifestazione si svolge in un contesto che unisce l'esposizione di imbarcazioni e tecnologie marine a iniziative rivolte alle famiglie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui