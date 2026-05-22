Al Salone Nautico un grande villaggio educativo per bambini giovani e famiglie

Da veneziatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Salone Nautico di Venezia, in programma all'Arsenale dal 27 al 31 maggio, oltre a esposizioni di yacht, cantieristica veneziana, vela e innovazioni, viene allestito un grande villaggio educativo dedicato a bambini, giovani e famiglie. L'evento si propone come uno spazio per attività sportive, culturali e di scoperta, coinvolgendo diverse fasce di pubblico. La manifestazione si svolge in un contesto che unisce l'esposizione di imbarcazioni e tecnologie marine a iniziative rivolte alle famiglie.

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Non solo yacht, cantieristica veneziana, vela, innovazione e première: il Salone Nautico di Venezia, in programma all'Arsenale dal 27 al 31 maggio, si presenta anche come laboratorio diffuso di sport, cultura e scoperto dedicati a bambini, giovani e famiglie. Ci sarà spazio per un ampio programma. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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