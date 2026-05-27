Condanne per violenza sessuale di gruppo in appello pena ridotta per uno degli imputati

In Corte d’Appello a Genova sono state confermate le condanne per violenza sessuale di gruppo a due giovani di 25 e 27 anni. La pena per uno degli imputati è stata ridotta da sei anni a 4 anni e 8 mesi. Le condanne riguardano due ragazze, una delle quali minorenne, vittime di aggressioni sessuali di gruppo. La sentenza conferma le condanne originarie, con la sola modifica della durata per uno dei coinvolti.

Condanne confermate in appello, con una riduzione da sei anni a 4 anni e 8 mesi. È la sentenza della Corte d’Appello di Genova nei confronti di due giovani, di 25 e 27 anni, condannati per violenza sessuale di gruppo ai danni di due ragazze, una delle quali minorenne.La Corte ha confermato la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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VIOLENZA SESSUALE: LA PROPOSTA DI RIFORMA ALLA RICERCA DI UN CONSENSO

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