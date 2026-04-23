Milano, 23 aprile 2026 – La Corte d'Appello ha assolto due imputati coinvolti in un caso di violenza sessuale di gruppo, stabilendo che il fatto non sussiste. La decisione arriva a seguito di un processo che si è protratto negli ultimi mesi, con le parti che avevano presentato le proprie argomentazioni in aula. La sentenza ha quindi accolto le richieste di assoluzione avanzate dai difensori.

Milano, 23 aprile 2026 – Colpo di scena in tribunale a Milano, la Corte d'Appello ha ribaltato le condanne di primo grado e ha assolto con formula piena i due giovani calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, che erano accusati assieme a tre loro amici (anche loro assolti oggi) di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense nella notte tra il 26 e il 27 marzo 2022. La ragazza, che sarebbe stata abbordata fuori da una discoteca a Milano, portata a casa di Lucarelli e poi – secondo l’accusa – abusata dai cinque giovani, aveva revocato la costituzione di parte civile in quanto risarcita.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenza sessuale di gruppo, Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti in Appello “perché il fatto non sussiste”

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