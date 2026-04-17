Il 17 aprile 2026, in tribunale a Reggio Emilia, è stata confermata la condanna a sei anni di carcere per Manolo Portanova, giocatore della Reggiana, per il reato di violenza sessuale di gruppo. La sentenza in appello ha mantenuto la decisione presa in primo grado. La corte ha ascoltato le arringhe delle parti e ha deciso di confermare la pena stabilita in precedenza.

Reggio Emilia, 17 aprile 2026 – Il giocatore della Reggiana Manolo Portanova è stato condannato anche in Appello: confermata la condanna a 6 anni per il reato di violenza sessuale di gruppo. La sentenza è stata emessa nella giornata di giovedì dalla Corte di Appello di Firenze. I fatti contestati risalgono al maggio 2021 e riguardano la denuncia presentata da una ragazza a Siena. I giudici di secondo grado hanno dunque ribadito la decisione già espressa in primo grado. La Corte ha così accolto la richiesta del procuratore generale che nella precedenza udienza del mese di marzo aveva fatto istanza per confermare le pene già comminate col rito abbreviato dal tribunale di Siena nel 2022.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manolo Portanova, sentenza in Appello: confermata la condanna a 6 anni per violenza sessuale di gruppo

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