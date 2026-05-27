Un uomo è stato condannato a 29 anni di carcere per l’omicidio di una donna di 41 anni, madre di cinque figli. La vittima è stata trovata senza vita in una zona industriale di Smethwick dopo essere salita su un furgone. La donna aveva affrontato anni di difficoltà e fragilità personali. La sentenza si riferisce all’evento che ha portato alla sua morte.

La 41enne, segnata da anni difficili e fragilità personali, venne trovata senza vita in una zona industriale di Smethwick. Una notte iniziata come tante altre e conclusa con un delitto che ha profondamente colpito l’opinione pubblica. È stato condannato a 29 anni di carcere Tanveer Singh, 32 anni, riconosciuto colpevole dell’ omicidio di Shara Millar, 41 anni, uccisa nell’agosto del 2025 dopo essere salita sul furgone utilizzato dall’uomo per le consegne. La sentenza è stata pronunciata dalla Crown Court di Wolverhampton, nel Regno Unito, al termine di un processo nel quale l’accusa ha ricostruito gli ultimi movimenti della donna e le azioni compiute dall’imputato dopo il delitto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Condannato a 29 anni per l’omicidio di Shara Millar: la madre di cinque figli fu uccisa dopo essere salita sul furgone

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