Durante un’intervista in carcere, Bruno Vespa ha parlato con Olindo Romano, condannato all’ergastolo per un omicidio avvenuto in un episodio che ha coinvolto un’intera famiglia. Romano è detenuto da diciannove anni e, nel corso della conversazione, è stato riferito che la sua confessione sarebbe stata ottenuta sotto costrizione, mentre le autorità avevano inizialmente prospettato una pena tra i quattro e i cinque anni di carcere. Vespa ha rivolto a Romano una domanda sulla sua vera identità, tra il ruolo di semplice netturbino e quello di criminale.

“Signor Olindo, posso chiederle chi è lei davvero? Il pacifico netturbino innamorato di sua moglie o un assassino spietato che ha massacrato un’intera famiglia?”, chiede Bruno Vespa a Romano in carcere da diciannove anni per il delitto di Erba. “Io penso la prima, sicuramente”, la risposta dell’uomo condannato all’ergastolo con la moglie Rosa Bazzi per aver ucciso Raffaella Castagna, il figlio Youssef, la nonna Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. L’intervista integrale è stata trasmessa in seconda serata a “Porta a Porta” ma ha trovato spazio in precedenza a “Cinque minuti”. Per l’occasione i minuti sono diventati ben undici e la messa in onda, complice lo sciopero dei giornalisti e l’edizione del Tg1 delle 20 in versione ridotta, è stata anticipata a partire dalle 20.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La confessione ci fu estorta, i carabinieri avevano prospettato solo 4 o 5 anni di carcere”: i “Cinque Minuti” di Vespa diventano undici per l’intervista a Olindo Romano, condannato definitivo all’ergastolo

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