La madre tiktoker Donato De Caprio uccisa ergastolo anche in appello per la vicina di casa | L’omicidio fu studiato a tavolino in maniera lucida e razionale

A Napoli è stata confermata in appello la condanna all'ergastolo per Stefania Russolillo, accusata di aver ucciso Rosa Gigante, una donna di 72 anni ipovedente e madre di un noto tiktoker locale. L'omicidio, avvenuto in modo pianificato e razionale, è stato giudicato come studiato a tavolino. La vicenda ha attirato l'attenzione della cronaca, coinvolgendo anche la figura di Donato De Caprio, noto per il suo ruolo nel mondo dei social.

Anche in appello ergastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l’assassina di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente, mamma del tiktoker Donato De Caprio, il “re dei panini”, notissimo in città. La donna è stata brutalmente uccisa dalla vicina nella sua abitazione, nel quartiere Pianura, il 18 aprile 2023. La sentenza è stata emessa dalla Corte di Assise d’appello (terza sezione), il primo grado risale al 28 gennaio 2025. La madre è stata trovata morta proprio dal figlio nella sua abitazione in via Vicinale Santaniello nel pomeriggio del 18 aprile 2023, con segni di violenza e bruciature su varie parti del corpo e con un cavo al collo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La madre tiktoker Donato De Caprio uccisa, ergastolo anche in appello per la vicina di casa: “L’omicidio fu studiato a tavolino, in maniera lucida e razionale” Omicidio mamma di Donato De Caprio (Con Mollica o Senza): ergastolo per la vicina anche in appelloErgastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente,... Omicidio della madre del tiktoker Donato De Caprio: ergastolo confermatoErgastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente,... Omicidio madre di Donato De Caprio, ergastolo per la vicina anche in appello Temi più discussi: Omicidio Gigante, confermato ergastolo in appello per vicina di casa; Omicidio madre tiktoker, ergastolo per la vicina anche in appello; Omicidio della madre del tiktoker Donato De Caprio: ergastolo confermato; La madre del tiktoker Donato De Caprio uccisa dalla vicina di casa, ergastolo confermato in Appello. Omicidio madre Donato De Caprio, confermato ergastolo per la vicina anche in AppelloErgastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni assassina di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente di cui era la vicina di casa. Rosa Gigante era la mamma del tiktoker Donato D ... internapoli.it Omicidio della madre di Donato Con mollica o senza, ergastolo confermato alla vicina di casaLa Corte di Appello ha confermato l'ergastolo inflitto in primo grado a Stefania Russolillo, accusata di avere ucciso Rosa Gigante, madre di Donato De ... fanpage.it Mamma di Donato De Caprio uccisa a Pianura, ergastolo per la vicina confermato anche in Appello: il tiktoker dedica un panino alla madre e pubblica il video sui social - https://nap.li/RDZk - facebook.com facebook