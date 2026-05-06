Roma | spaccio e tentato omicidio 18 persone arrestate vicine a clan Senese

Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno condotto un'operazione a Roma che ha portato all’arresto di 18 persone. Le indagini hanno svelato un collegamento tra l’organizzazione smantellata e ambienti associati al clan Senese. L’azione ha coinvolto attività di spaccio di droga e tentato omicidio. Il blitz ha interessato diverse zone della città, con l’obiettivo di contrastare le attività criminali legate a questa rete.

Blitz all’alba nella Capitale contro un’organizzazione criminale i cui i vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al clan Senese. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 indagati, di cui 16 tradotti in carcere e 2 posti agli arresti domiciliari. Le accuse, a vario titolo, sono quelle di traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, porto abusivo di armi, riciclaggio, tentato omicidio e lesioni personali gravi. Diversi episodi risultano aggravati dal metodo mafioso, per via delle modalità intimidatorie e del controllo capillare esercitato su alcune piazze di spaccio romane.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma: spaccio e tentato omicidio, 18 persone arrestate vicine a clan Senese Notizie correlate Roma, spaccio e tentato omicidio: arrestate 18 persone vicine al clan SeneseBlitz all'alba a Roma contro un'organizzazione criminale i cui i vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al clan... Roma: spaccio, sequestro di persone, estorsione e tentato omicidio, 18 persone arrestateDalle prime ore della mattina, a Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Roma, spaccio e tentato omicidio: arrestate 18 persone vicine al clan Senese; Maxi blitz a Roma, 18 arresti. Elicotteri all'alba al Tuscolano; Tentato omicidio nella notte nella piazza di spaccio del Quarticciolo a Roma; Mafia, colpo al clan Senese a Roma. 18 arresti per droga e tentato omicidio. Roma: spaccio e tentato omicidio, 18 persone arrestate vicine a clan Senese(LaPresse) - Blitz all’alba nella Capitale contro un’organizzazione criminale i cui i vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ... stream24.ilsole24ore.com Roma, spaccio e tentato omicidio: arrestate 18 persone vicine al clan SeneseBlitz all'alba a Roma contro un'organizzazione criminale i cui i vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al clan Senese. Diciotto le persone arrestate: 16 si trovano ... msn.com Canale 10. The News · Breaking News. Una vasta operazione dei #Carabinieri del Comando Provinciale di #Roma, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato a 18 arresti di persone accusate di associazione finalizzata al traffico di stupeface - facebook.com facebook Global Sumud Flotilla, l’incudine delle rogatorie sulle inchieste aperte a Roma C’è bisogno dell’ok di Nordio per chiedere a Tel Aviv di collaborare alle indagini @oiramdivito x.com