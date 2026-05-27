Concorso a premi al San Donato Plaza

Da firenzetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fino al 21 giugno, al San Donato Plaza si svolge “Happy & Lucky Hours”, un concorso a premi rivolto ai visitatori. Durante l’evento, le persone possono partecipare a un’estrazione per vincere gift card, buoni food e gadget. L’iniziativa combina shopping e intrattenimento, offrendo l’opportunità di ottenere premi durante le ore dedicate all’evento.

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Fino al 21 giugno, il San Donato Plaza ospita “Happy & Lucky Hours”, il concorso a premi pensato per offrire ai visitatori un’esperienza di shopping e intrattenimento, con la possibilità di vincere gift card, buoni food e gadget.Nei giorni dedicati all’iniziativa, effettuando una spesa minima di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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