A San Donato Plaza caccia alle uova con Alice e il Cappellaio Matto

Sabato 28 marzo, il centro commerciale San Donato Plaza organizza una caccia alle uova rivolta a famiglie e bambini. L’evento prevede la presenza di personaggi ispirati alla fiaba “Alice nel Paese delle Meraviglie”, tra cui Alice e il Cappellaio Matto. L’attività si svolgerà durante tutto il pomeriggio e mira a coinvolgere i partecipanti in un gioco a tema primaverile.

Sabato 28 marzo il San Donato Plaza invita famiglie e bambini a partecipare a una speciale caccia alle uova, insieme ad Alice e al Cappellaio Matto, protagonisti della celebre fiaba “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Dalle 15.30 divertimento per tutta la famiglia con laboratori creativi gratuiti a tema Pasquale e allo scandire di ogni ora, fino alle 18.30, parte la caccia agli ovetti colorati nascosti nella piazza. I più piccoli divisi in quattro squadre, capitanate ognuna da un coniglio, giocheranno per scovare l’ovetto di cioccolato che potranno poi portare a casa. Sarà attiva anche una postazione selfie con un grande uovo aperto per scattare foto ricordo della giornata e condividerle sui social taggando @sandonatodisctict. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - A San Donato Plaza caccia alle uova con Alice e il Cappellaio Matto Articoli correlati Una uscita stradale da Cappellaio MattoLa trama a tutt’oggi irrisolta della viabilità fra Pesaro e Urbino, finora ma non si sa per quanto ancora i due storici capoluoghi della nostra... Caccia alle uova, spettacoli e fantasia: domenica 22 marzo con The Easter GardenNAPOLI – Domenica 22 marzo alla Mostra d’Oltremare, nell’area del laghetto Fasilides , con il titolo “è qui la festa?” andrà in scena una giornata... Contenuti e approfondimenti su San Donato Plaza Discussioni sull' argomento Pasqua 2026 a Firenze: suggerimenti per le vacanze; Banco Bpm e credito cooperativo: al via la stagione delle assemblee; Terza categoria, le partite di oggi 15 marzo 2026 LIVE. I risultati in tempo reale. Per tutta la giornata di oggi, 19 marzo, al San Donato Plaza, nello spazio antistante al Coop.fi di Novoli (via Forlanini), si terrà “ANDRO-CAREggi. Careggi per la fertilità maschile” : una giornata dedicata alla prevenzione andrologica e alla sensibilizzazione sul - facebook.com facebook