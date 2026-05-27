NEL CAST MARIA GUERRIERO, LUCA NOBILI, KATHERINE KELLY LANG, MAURIZIO BATTISTA e ANTONIO CATANIA UNA PRODUZIONE LUPA FILM in partecipazione con RADIO MASSOLINA DELL’UNIVERSITA’ NICCOLO’ CUSANO e FAMIGLIA FILM Si sono da poco concluse, a Rimini, le riprese di LA MIA STORIA CON TE di Angelo Frezza ( Sweet Sweet Maria – Umami il quinto sapore, Dolcemente complicate ) con Maria Guerriero ( Resilienza, Dagli occhi dell’amore ), Luca Nobili ( Tradita ), Katherine Kelly Lang ( Beautiful, Monolith ), Maurizio Battista ( Tu quoque, 4 Misteri e un funerale ), Antonio Catania ( Improvvisamente Natale, Bar sport, Dove osano le... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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