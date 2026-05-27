Concluse a Rimini le riprese di La mia storia con te la nuova commedia romantica di Angelo Frezza
A Rimini si sono concluse le riprese di “La mia storia con te”, una commedia romantica diretta da Angelo Frezza. Il film è stato girato nella città e rappresenta il primo progetto del regista dopo lavori precedenti come “Sweet Sweet Maria – Umami il quinto sapore” e “Dolcemente complicate”. La produzione ha coinvolto un cast di attori e tecnici, e le riprese si sono svolte nelle ultime settimane. Nessuna informazione sulla data di uscita o sui dettagli della trama è stata comunicata.
Si sono concluse a Rimini le riprese di La mia storia con te, la nuova commedia romantica diretta da Angelo Frezza, già autore di lavori come “Sweet Sweet Maria – Umami il quinto sapore” e “Dolcemente complicate”. Il film vede protagonisti Maria Guerriero e Luca Nobili, affiancati da un cast che include Katherine Kelly Lang, celebre per la serie tv Beautiful, Maurizio Battista, Antonio Catania, Daphne Scoccia, Samuele Sbrighi, Piero Maggiò ed Enrico Oetiker. Una produzione tra cinema, università e territorio. La mia storia con te è prodotto da Lupa Film in partecipazione con Radio Massolina dell’Università Niccolò Cusano e Famiglia Film di Piero Maggiò. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
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