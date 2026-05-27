concluse a rimini le riprese di la mia storia con te la nuova commedia romantica di angelo frezza

Notizia in breve

A Rimini si sono concluse le riprese di “La mia storia con te”, una commedia romantica diretta da Angelo Frezza. Il film è stato girato nella città e rappresenta il primo progetto del regista dopo lavori precedenti come “Sweet Sweet Maria – Umami il quinto sapore” e “Dolcemente complicate”. La produzione ha coinvolto un cast di attori e tecnici, e le riprese si sono svolte nelle ultime settimane. Nessuna informazione sulla data di uscita o sui dettagli della trama è stata comunicata.