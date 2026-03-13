Una storia | concluse le riprese del film d’esordio alla regia di Anna Foglietta

Sono terminati i lavori sul set di Una storia, il film che segna il primo esperimento alla regia di Anna Foglietta. Le riprese sono state completate e il progetto ora passa alla fase di post-produzione. La produzione ha coinvolto attori e crew, che hanno lavorato intensamente nelle ultime settimane. La conclusione delle riprese segna un passaggio importante per il debutto della regista.

Si sono conclusi ufficialmente i lavori sul set di Una storia, il progetto che segna il debutto dietro la macchina da presa di Anna Foglietta. Il film, un racconto intimo e profondo sull'evoluzione dei legami affettivi, vede protagonisti Alba Rohrwacher e Guido Caprino, affiancati nel cast da Elio De Capitani e Caterina Casini. La pellicola, che esplora i passaggi emotivi capaci di ridefinire gli equilibri di una coppia, nasce da una sceneggiatura firmata dalla stessa Foglietta insieme a Tania Pedroni e Matteo Ferri. Per Anna Foglietta, questo film rappresenta un traguardo fortemente voluto: "La regia è arrivata quando non mi bastava più interpretare un solo ruolo – ha dichiarato – sentivo il bisogno di abbracciare l'intero universo del film, di imprimere me stessa in ogni dettaglio".