Concorso Città di Riccione attesi 11 cori e oltre 400 partecipanti da sette regioni

Da riminitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Concorso “Città di Riccione” si terrà quest’anno con la partecipazione di 11 cori e oltre 400 giovani cantanti provenienti da sette regioni diverse. L’evento, organizzato dall’associazione “Le Allegre Note”, arriva all’undicesima edizione e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel settore musicale giovanile nazionale. La manifestazione si svolgerà a Riccione, coinvolgendo cori a voci bianche provenienti da varie zone del paese.

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Torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama musicale giovanile nazionale: il Concorso corale “Città di Riccione” per cori a voci bianche, organizzato dall’associazione “Le Allegre Note” e giunto quest’anno all’undicesima edizione. Nel corso del weekend la città si trasformerà in un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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