Concerto Vasco assegnate le postazioni di ristoro | arriva anche il Birrabus 30 con 300 spine

Le postazioni di ristoro per i concerti di Vasco Rossi sono state assegnate e disposte lungo diverse aree del parco urbano, tra cui via Porta Catena, piazzale dei Giochi vicino al Palapalestre, il Parco Coletta vicino alla stazione e l’area tra via Maragno e via Padova. Inoltre, è stato annunciato l’arrivo del Birrabus 30, un veicolo con 300 spine di birra, che sarà presente durante gli eventi.

In vista dei concerti di Vasco Rossi, in programma il 5 e 6 giugno al Parco Urbano, sono state assegnate le postazioni food & beverage situate in via Porta Catena, piazzale dei Giochi (vicino al Palapalestre), al Parco Coletta vicino alla stazione, nell’area tra via Maragno e via Padova (dove. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Vasco Rossi Indizi di un Ritorno in Grande Stile nel Tour 2026

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