Gli atleti coinvolti hanno dichiarato di aver già trovato soluzioni per rimanere nello stadio, ma queste sono state rifiutate dalla società sportiva di riferimento. La questione riguarda un procedimento di sfratto che, secondo quanto riferito, non avrebbe coinvolto direttamente gli atleti, anche se si parla di un’ordinanza di sgombero. La società sportiva ha comunque ribadito che nessuno sarebbe stato sfrattato e ha chiarito la propria posizione.

"Nessuno sfratto agli atleti delle società sportive che utilizzano lo stadio". Così interviene il Comune, dopo le accuse mosse da Gionni Schiaratura della Golden club, società di atletica riminese costretta ad allenarsi altrove da giorni, dato che il ’Romeo Neri’ è impegnato per i concerti di Vasco Rossi (30 maggio) e Achille Lauro (7 giugno) e alcuni tornei di calcio. "Già all’inizio di aprile – replica il Comune – avevamo informato Schiaratura. E come già nel 2023 (sempre per il concerto di Vasco), era stata assicurata la concessione gratuita, alle società di atletica Golden e Libertas, di impianti alternativi". Le associazioni sono state convocate il 23 aprile, Michele Lari aveva spiegato loro che gli atleti "potevano utilizzare le piste di atletica di Santarcangelo e Riccione", con spese per gli impianti a carico del Comune di Rimini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Atleti sfrattati dal concerto di Vasco: "Ma avevamo trovato le soluzioni: la società sportiva le ha rifiutate"

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