Gli Euphorica in concerto | il live rock esplosivo della band al Bbq Guys

Sabato 14 marzo gli Euphorica si esibiranno in concerto a piazza Magione, portando sul palco il loro rock energico. La band è pronta a coinvolgere il pubblico con un live che promette molta grinta e ritmi intensi. L’evento si svolge al Bbq Guys, dove si prevede una serata all’insegna della musica live e dell’atmosfera vibrante.

Sabato 14 marzo gli Euphorica tornano a far tremare piazza Magione con un'altra serata di rock'n'roll senza freni. Sul palco volano i grandi classici degli anni '60, '70 e '80: pezzi da cantare a squarciagola, riff che ti restano addosso e quell'energia che solo il rock suonato dal vivo sa dare. Al Bbq Guys l'atmosfera è sempre quella giusta: gente che canta, gente che balla, panini superlativi, birra che gira e una serata che cresce pezzo dopo pezzo. Una serata all'insegna del divertimento e della buona musica.