Primo maggio a Santa Lucia del Mela al Parco Urbano con dj set e musica live

Il 1° maggio, il Parco Urbano di Santa Lucia del Mela ospiterà un evento con musica dal vivo e DJ set, destinato a coinvolgere famiglie e visitatori. La giornata prevede intrattenimento musicale e attività, offrendo un'occasione di svago nel periodo festivo. L’evento è stato annunciato ufficialmente e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e pubblica tranquillità.

Divertimento assicurato per tutta la famiglia il 1° maggio al Parco Urbano di Santa Laucia del Mela. In programma a partire dalle 10 dj set con:DJ Peppe Leone;DJ Davide Leone; DJ Scionty & Jo Remigare.Live music con Hasta La Vista; Stile Italiano; Chiara Rizzo. Non mancherà l'animazione e giochi.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Il collettivo Free Soul presenta la festa del Primo Maggio a Carignano con dj set e food truckVenerdì 1° maggio Free Soul torna ad animare il quartiere di Carignano con un nuovo appuntamento open air nel cuore della città. Festa del Primo Maggio ai Giardini Luzzati con El Partydo e Teppa Bros, dj set de Lo Stato SocialeTorna anche quest’anno a Genova il concerto organizzato dalla Camera del Lavoro e dallo Spi per il Primo Maggio in collaborazione con la Cooperativa... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Primo maggio a Santa Lucia del Mela al Parco Urbano con dj set e musica live; Diocesi: Siracusa, domani presentazione della festa del Patrocinio di Santa Lucia; Savignano, nel weekend è festa doppia: ad accendersi saranno il Primo maggio romagnolo e la festa di Santa Croce; Pellegrinaggio mariano dei Catechisti. Santa Lucia, festa del Patrocinio a maggio. Il vescovo di Noto per il PontificaleSarà mons. Salvatore Rumeo, vescovo di Noto, a presiedere il Pontificale domenica 3 maggio per la festa del Patrocinio di Santa Lucia, patrona di Siracusa. La prima domenica di maggio si ricorda il mi ... siracusaoggi.it Diocesi: Siracusa, domani presentazione della festa del Patrocinio di Santa LuciaSarà presentata domani, mercoledì 29 aprile, alle ore 11.15, nella sede della Deputazione della Cappella di Santa Lucia in arcivescovado (piazza Duomo 5), la festa del Patrocinio di Santa Lucia, marti ... agensir.it PRIMO MAGGIO A SANTA LUCIA DEL MELA Il 1° maggio vieni a festeggiare con noi al Parco Urbano! Una giornata intera di musica, divertimento e allegria per tutta la famiglia: DJ set DJ Peppe Leone; DJ Davide Leone; DJ Scionty & Jo Remigare. - facebook.com facebook