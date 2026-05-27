Concerti in Stazione arriva a Venezia Santa Lucia

Il 30 maggio alle 17, presso la stazione di Venezia Santa Lucia, si terrà l’evento “Concerti in Stazione”. L’iniziativa è promossa da Rete Ferroviaria Italiana, parte del Gruppo FS Italiane. L’evento prevede un concerto dal vivo, senza ulteriori dettagli sugli artisti o sulla durata. La partecipazione è aperta al pubblico, con ingresso libero. La stazione sarà aperta normalmente durante l’orario dell’evento.

L’iniziativa “Concerti in Stazione”, promossa da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), arriva a Venezia Santa Lucia il 30 maggio alle ore 17. Il concerto per solo pianoforte messo in scena da Luca Morelli, della durata di circa un’ora, nella suggestiva cornice del Canal Grande sarà. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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