L’ex stazione di Santa Lucia, situata in via Salvo D’Acquisto, è attualmente di proprietà della società Steat. Di Ruscio ha proposto alcune idee per il futuro di questa area, che si trova nel quartiere di Santa Lucia. La questione riguarda le possibili destinazioni e utilizzi dello spazio, tra cui anche l’area dedicata allo spazio Betti. La proprietà e le proposte di intervento sono al centro del dibattito locale.

Che fare dell’ex stazione di Santa Lucia, in via Salvo D’Acquisto, ora di proprietà della Steat? Secondo il candidato sindaco, Saturnino Di Ruscio, e la lista Servire Fermo, andrebbe trasformata in una cittadella della scienza e della tecnica "dove le menti più brillanti e creative di Fermo possano esprimersi al meglio". Si tratta di un’area che, ricorda Di Ruscio, "è balzata agli onori delle cronache per una vendita che non sarebbe mai dovuta avvenire, e per la decisione, sciagurata, dell’allora amministrazione, di non acquistarla a un prezzo molto vantaggioso. Ormai le cose sono andate così, la Steat si è dissanguata ma questa resta un’area strategica con l’ex stazione, i capannoni, le officine e il deposito che, al momento, funge da stallo per i mezzi della società di trasporto pubblico".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Di Ruscio: "Le idee per l’ex stazione di Santa Lucia e lo spazio Betti"

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