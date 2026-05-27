Concerti e serate all' aperto all' Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia
L’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia organizza una serie di concerti gratuiti nel suo Giardino del Tè. Le serate si tengono all’aperto tra le colline pisane e prevedono musica dal vivo. L’evento si svolge nel cinquantesimo anniversario dalla fondazione dell’istituto. La rassegna estiva si svolge negli spazi dell’istituto, con ingresso libero. Sono previsti più appuntamenti musicali durante la stagione.
Musica dal vivo, serate all’aperto e la cornice delle colline pisane: nel cinquantesimo anno dalla sua fondazione, l’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia apre il Giardino del Tè a una rassegna estiva di concerti gratuiti.Da giugno ad agosto, sei appuntamenti inviteranno il pubblico a vivere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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