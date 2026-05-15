Serate concorsi e concerti | il programma del festival internazionale di clarinetto
Trecento clarinettisti. Tre concorsi internazionali. Cinque giornate di grandi eventi. Sono solo alcuni dei dettagli presentati del sesto festival internazionale di clarinetto "Portus Naonis". Una rassegna, in programma dal 3 al 7 giugno, che coinvolge un pubblico trasversale formato da. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
XXI Concorso Lirico Internazionale Giuseppe Di Stefano
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Domenica 17 maggio alle ore 17 sarà la volta di Vladimir Matesic, affermato concertista internazionale, vincitore di concorsi e protagonista di oltre 400 concerti in tutto il mondo; accanto al Maestro vi sarà il soprano Sara Galli che eseguirà brani in canto gregor facebook