Serate concorsi e concerti | il programma del festival internazionale di clarinetto

Da pordenonetoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Trecento clarinettisti. Tre concorsi internazionali. Cinque giornate di grandi eventi. Sono solo alcuni dei dettagli presentati del sesto festival internazionale di clarinetto "Portus Naonis". Una rassegna, in programma dal 3 al 7 giugno, che coinvolge un pubblico trasversale formato da. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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