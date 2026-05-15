Serate concerti e concorsi per i giovani | il programma del festival internazionale di clarinetto
Il sesto festival internazionale di clarinetto si svolgerà nelle prossime cinque giornate e coinvolgerà circa trecento musicisti provenienti da vari paesi. L’evento prevede tre concorsi internazionali e numerosi concerti rivolti ai giovani. Durante le serate saranno proposti spettacoli di musica dal vivo, creando un ricco calendario di appuntamenti dedicati agli appassionati di questo strumento. La manifestazione si svolge in diverse location della città e rappresenta un’occasione per ascoltare talenti emergenti e consolidati del panorama musicale.
Trecento clarinettisti. Tre concorsi internazionali. Cinque giornate di grandi eventi. Sono solo alcuni dei dettagli presentati del sesto festival internazionale di clarinetto "Portus Naonis". Una rassegna, in programma dal 3 al 7 giugno, che coinvolge un pubblico trasversale formato da. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Si alza il sipario sul Monferr'Autore Festival 2026
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Domenica 17 maggio alle ore 17 sarà la volta di Vladimir Matesic, affermato concertista internazionale, vincitore di concorsi e protagonista di oltre 400 concerti in tutto il mondo; accanto al Maestro vi sarà il soprano Sara Galli che eseguirà brani in canto gregor facebook