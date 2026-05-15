Serate concerti e concorsi per i giovani | il programma del festival internazionale di clarinetto

Il sesto festival internazionale di clarinetto si svolgerà nelle prossime cinque giornate e coinvolgerà circa trecento musicisti provenienti da vari paesi. L’evento prevede tre concorsi internazionali e numerosi concerti rivolti ai giovani. Durante le serate saranno proposti spettacoli di musica dal vivo, creando un ricco calendario di appuntamenti dedicati agli appassionati di questo strumento. La manifestazione si svolge in diverse location della città e rappresenta un’occasione per ascoltare talenti emergenti e consolidati del panorama musicale.

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