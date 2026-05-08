In Lombardia la spesa sanitaria pro capite più alta | mille euro

In Lombardia, la spesa sanitaria pro capite diretta supera i mille euro, risultando la più alta tra le regioni italiane. Questa cifra rappresenta le somme che i cittadini spendono di tasca propria per servizi e prestazioni sanitarie. I dati indicano una differenza significativa rispetto ad altre aree del Paese, evidenziando un livello di spesa individuale superiore alla media nazionale. La cifra si riferisce esclusivamente alle spese dirette sostenute dai cittadini, senza includere i costi coperti dal servizio sanitario nazionale.

La quota di spesa sanitaria pro-capite diretta (out-of-pocket) in Lombardia è la più alta d’Italia, più di 1.000 euro all’anno. Lo rileva l’ultimo rapporto “ Sussidiarietà e salute “ della Fondazione per la Sussidiarietà, presentato ieri al centro congressi di Fondazione Cariplo. "Un sistema sanitario che sta perdendo le caratteristiche di universalismo ed equità. Il Pil lombardo più alto d’Italia non riesce a garantire universalismo, equità e tempestività dei servizi", sottolinea la Fondazione. Riguardo l’accesso alle cure, il 5,3% dei lombardi (Istat “Aspetti della vita quotidiana”, 2026) dichiara di rinunciare ad accertamenti medici, un dato che colloca la regione al 7° posto nel panorama nazionale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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