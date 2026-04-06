Latina più povera il reddito pro capite non supera i 19mila euro

A Latina, il reddito disponibile delle famiglie si attesta a circa 18.847 euro, posizionando la provincia al 74° posto su 107 in Italia. Rispetto all’anno precedente, la classifica è peggiorata, con una perdita di una posizione. La cifra rappresenta il valore medio del reddito pro capite nella zona, rendendo Latina una delle province italiane con il reddito più basso.

Il reddito disponibile delle famiglie pontine è di 18.847,42 euro. La provincia perde una posizione rispetto allo scorso anno, posizionandosi 74esima su 107 province italiane. La variazione percentuale del reddito disponibile segna un +3,10% passando dai 10.361 euro del 2023 ai 10.682 del 2024, raggiungendo il 49esimo posto. A crescere è soprattutto il Mezzogiorno: 3,38% contro 2,84% nel 2024 rispetto al 2023. A conferma del migliore andamento del Sud, ben sei province meridionali conquistano le prime dieci posizioni della classifica nazionale guidata da Rimini (+5,78%), Ragusa (+5,55%) e Venezia (+4,95%). Mentre Prato -0,13%, Imperia -0,03% e Ancona +0,36% mostrano più difficoltà. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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