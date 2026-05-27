Con l’Ape in autostrada | turista multato

Un turista svizzero è stato multato in autostrada mentre viaggiava a bordo di una moto Ape. Gli agenti delle polizie stradali di Spezia e Genova lo hanno fermato all’altezza di Carrodano. Il veicolo non era autorizzato a circolare su questa tipologia di strada, e la sanzione è stata applicata per aver percorso l’autostrada con un mezzo non ammesso. L’uomo proveniva dal sud Italia e si stava dirigendo in Svizzera.

Dal sud Italia alla Svizzera a bordo della moto Ape. Prendendo, però, la strada sbagliata. È successo a un turista svizzero che è stato fermato dagli agenti della polizia stradale di Spezia e Genova in autostrada, all’altezza di Carrodano. Due pattuglie lo hanno raggiunto, mentre viaggiava tra auto e mezzi pesanti, e scortato fino alla prima uscita utile. Qui lo hanno multato dopo avergli spiegato il pericolo corso. Lo svizzero ha spiegato di essere andato nella sua casa di vacanza al Sud e di essere sulla via del ritorno. Secondo il suo racconto, avrebbe sbagliato strada a causa delle indicazioni del navigatore. Al turista è stata contestata la violazione del codice della strada che vieta la circolazione in autostrada dei veicoli non in grado di sviluppare e mantenere velocità adeguate alla sicurezza della circolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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