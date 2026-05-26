Un conducente di un ciclomotore Ape ha percorso l’autostrada seguendo le indicazioni del navigatore, dichiarando di essere in viaggio di ritorno dal Sud verso casa. Tuttavia, la destinazione reale era in Svizzera. La polizia ha fermato il veicolo e verificato che il mezzo circolava senza autorizzazioni specifiche per l’autostrada. Nessun incidente o ferito sono stati segnalati.

La Spezia, 26 maggio 2026 – Aveva semplicemente seguito le indicazioni del navigatore, ma si era trovato a viaggiare in autostrada con il suo ciclomotore Ape. Ma la stranezza più grande davanti a cui si sono trovati gli agenti della polizia stradale di Genova e La Spezia è stata che il conducente, un cittadino svizzero, ha dichiarato di essere partito dal Sud Italia, dove era in vacanza, e di essere diretto a casa sua, in Svizzera appunto. Un viaggio di migliaia di chilometri che poteva decisamente finire male senza il provvidenziale intervento delle forze dell’ordine. Sono state loro ad accorgersi che il conducente dell’Ape stava viaggiando in autostrada, all’altezza di Carrodano, tra auto e mezzi pesanti, ad una velocità decisamente inferiore a quella consentita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con l’Ape in autostrada: “Ero in vacanza al Sud, sto tornando a casa”. Ma era diretto in Svizzera

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