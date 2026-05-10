Sbalzato dalla moto al crossodromo durante una gara minorenne in gravi condizioni Atterra Icaro

Da anconatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una competizione nel crossodromo di San Marcello, un minorenne ha perso il controllo della moto, cadendo al suolo. Nel tentativo di evitare l’ostacolo, è stato centrato da un’altra moto che transitava in quel momento. L’incidente si è verificato all’interno della pista e il giovane è stato trasportato in condizioni gravi. Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell’incidente.

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SAN MARCELLO - Stava gareggiando all'interno del crossodromo all'Acquasanta quando ha perso il controllo del mezzo, è finito a terra ed è stato centrato da una seconda moto. Paura per un centauro minorenne. E' successo intorno alle 13 di oggi.Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ed è.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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