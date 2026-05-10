Sbalzato dalla moto al crossodromo durante una gara minorenne in gravi condizioni Atterra Icaro

Durante una competizione nel crossodromo di San Marcello, un minorenne ha perso il controllo della moto, cadendo al suolo. Nel tentativo di evitare l’ostacolo, è stato centrato da un’altra moto che transitava in quel momento. L’incidente si è verificato all’interno della pista e il giovane è stato trasportato in condizioni gravi. Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell’incidente.

SAN MARCELLO - Stava gareggiando all'interno del crossodromo all'Acquasanta quando ha perso il controllo del mezzo, è finito a terra ed è stato centrato da una seconda moto. Paura per un centauro minorenne. E' successo intorno alle 13 di oggi.Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ed è.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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