Un camion ha causato danni a una abitazione dopo aver effettuato una manovra errata, provocando la chiusura della strada provinciale che attraversa il centro abitato di Pracchia, in provincia di Pistoia. L’incidente ha provocato disagi alla viabilità e agli abitanti del paese, che si trovano ad affrontare momenti di difficoltà a causa dell’interruzione del traffico. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze per il conducente del veicolo.

Pracchia (Pistoia), 29 marzo 2026 – Un camion che fa una manovra errata, danneggia gravemente una casa e costringe alla chiusura della strada provinciale che attraversa il paese di Pracchia, sull’Appennino pistoiese. Con i conseguenti disagi per gli abitanti e per tutte le attività che si affacciano sulla via. Una vicenda he si è già ripetuta. “Non ne possiamo più”, dice ora la gente dopo questo nuovo incidente. Accaduto nella giornata di giovedì 26 marzo. Il mezzo pesante ha danneggiato in maniera seria un’abitazione. La persona che lì viveva si trova tra l’altro a dover essere ospitato dalla sua famiglia, perché la casa è inagibile. Ma non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ll camion si schianta contro la casa: strada chiusa e gravi disagi nel paese, “Non si può andare avanti così”

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