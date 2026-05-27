con la riforma si rischia un pediatra senza volto e senza anima

Il presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri ha scritto che la riforma potrebbe portare a medici pediatri senza volto e senza anima. La lettera esprime preoccupazioni riguardo alle conseguenze della modifica delle normative sul settore. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle parti della riforma o sui possibili impatti diretti. La dichiarazione si concentra sul rischio di una diminuzione del rapporto umano tra pediatri e pazienti.

L’ALLARME. La lettera del presidente nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri, Antonio D’Avino. Si rischia di andare verso dei «call center della salute» con la riforma dei medici di famiglia che tende a portare i medici nelle Case di comunità: lo afferma il presidente nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri, Antonio D’Avino, in una lettera aperta inviata alla stampa. Il rischio, si legge, è quello di un «pediatra senza volto e senza anima». Secondo il presidente della Fimp le Case di comunità potrebbero portare a «una trasformazione radicale che rischia di snaturare la medicina del territorio ed il rapporto di... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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