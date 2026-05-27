Con la riforma si rischia un pediatra senza volto e senza anima

Da ecodibergamo.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri ha scritto che la riforma potrebbe portare a medici pediatri senza volto e senza anima. La lettera esprime preoccupazioni riguardo alle conseguenze della modifica delle normative sul settore. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle parti della riforma o sui possibili impatti diretti. La dichiarazione si concentra sul rischio di una diminuzione del rapporto umano tra pediatri e pazienti.

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