Pediatri contro il decreto Schillaci | Si rischia una sanità senza volto

Il decreto del ministro della salute ha suscitato forti reazioni tra i pediatri italiani, che hanno firmato una lettera aperta esprimendo preoccupazione. Nella comunicazione, la Federazione italiana medici pediatri critica le norme adottate, ritenendo che possano compromettere l’identità e la qualità dell’assistenza pediatrica. La lettera evidenzia come le nuove disposizioni possano portare a una sanità senza volto e senza anima, sottolineando la preoccupazione di una categoria professionale che lavora quotidianamente con bambini e famiglie.

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Roma, 16 maggio 2026 - Un “pediatra senza volto e senza anima”. È questa l’espressione che, più di altre, sintetizza la preoccupazione contenuta nella lettera aperta firmata dalla Federazione italiana medici pediatri. Secondo la Fimp, il decreto Schillaci e la riforma della medicina territoriale rischiano di produrre uno spostamento del rapporto medico-paziente verso una dimensione più burocratica e meno personale, indebolendo quella continuità assistenziale che da decenni rappresenta uno dei pilastri della sanità pubblica italiana. L’affondo arriva direttamente ai media e all’opinione pubblica. Per il sindacato dei pediatri, infatti, il cambiamento in atto rischia di consumarsi nel silenzio, presentato come modernizzazione mentre, sostengono, potrebbe produrre l’effetto opposto: un progressivo indebolimento della medicina di prossimità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pediatri contro il decreto Schillaci: “Si rischia una sanità senza volto” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sanità, Marrese: il piano Schillaci rischia i servizi in Basilicata? Cosa scoprirai Come influirà il sistema misto sulla carenza di medici nei comuni isolati? Quali rischi reali corre la medicina di prossimità con il... Sanità, scoppia la protesta: il decreto Schillaci divide medici e politicaRoma - Il progetto di riforma della medicina territoriale punta a rafforzare le Case di Comunità, ma solleva forti critiche tra i medici di base e le... Pediatri contro il decreto Schillaci: Si rischia una sanità senza voltoLa Fimp lancia l’allarme sulla riorma della medicina territoriale: Rischiamo call center sanitari e cure impersonali. Nel mirino anche il doppio canale tra convenzione e dipendenza dalle Asl ... quotidiano.net Oltre a questo, sapete cosa succederà ai PEDIATRI DI BASE, all'apertura delle case della salute? #Meloni smantella il #SSN e non sarà possibile tornare indietro. Anche solo per questo, dovrebbe cadere OGGI. @GiuseppeConteIT @lauraboldrini, @ellyesse x.com Riforma medicina generale. Fimp proclama lo stato di agitazione della pediatria di famigliaPediatri di famiglia in stato di agitazione contro la riforma dell'assistenza territoriale. Fimp: L'impianto della bozza è inaccettabile, rischia di compromettere la specificità e l'autonomia della c ... quotidianosanita.it