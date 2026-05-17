Fimp | I bambini non hanno bisogno di un pediatra senza volto e senza anima

Una lettera aperta denuncia il rischio che la riforma della sanità territoriale possa modificare profondamente il rapporto tra bambini e servizi sanitari. Secondo quanto scritto, la riforma potrebbe compromettere un modello assistenziale basato sulla libera scelta, sulla fiducia e sulla vicinanza tra famiglie e operatori. La comunicazione sottolinea che i bambini non hanno bisogno di un pediatra privo di relazioni umane e di un approccio personalizzato. In questa fase, si evidenziano preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze di tali cambiamenti sulla qualità dell’assistenza.

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