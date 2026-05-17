Fimp | I bambini non hanno bisogno di un pediatra senza volto e senza anima
Una lettera aperta denuncia il rischio che la riforma della sanità territoriale possa modificare profondamente il rapporto tra bambini e servizi sanitari. Secondo quanto scritto, la riforma potrebbe compromettere un modello assistenziale basato sulla libera scelta, sulla fiducia e sulla vicinanza tra famiglie e operatori. La comunicazione sottolinea che i bambini non hanno bisogno di un pediatra privo di relazioni umane e di un approccio personalizzato. In questa fase, si evidenziano preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze di tali cambiamenti sulla qualità dell’assistenza.
Una lettera aperta denuncia il rischio che la riforma della sanità territoriale cancelli il rapporto con le famiglie, snaturando un modello assistenziale fondato su libera scelta, fiducia, continuità e prossimità. Con una lettera aperta indirizzata ai direttori e alle redazioni giornalistiche, la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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