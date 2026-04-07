Gustoin poppa con la ' Sailing Chef' che inaugurerà l' edizione 2026 di Tipicità in Blu

Le iscrizioni alla Sailing Chef 2026 sono aperte e si svolgeranno nel porto turistico di Marina Dorica ad Ancona. La regata enogastronomica si terrà sabato 16 maggio e darà il via alla tredicesima edizione di Tipicità in Blu, che si svolgerà nella città dorica fino al 22 maggio. L’evento coinvolge partecipanti che si sfideranno a bordo di imbarcazioni, con un focus dedicato alle eccellenze gastronomiche locali.

ANCONA – Si aprono le iscrizioni alla Sailing Chef 2026, la singolare regata enogastronomica che sabato 16 maggio - nel porto turistico di Marina Dorica ad Ancona - inaugurerà il programma della tredicesima edizione di Tipicità in Blu, in calendario nella “città dorica” fino al 22 maggio. L’originale evento propone una formula ormai distintiva, con doppia sfida tra mare e cucina. Infatti, gli equipaggi dovranno confrontarsi su un doppio ambito: nella regata sportiva e, contemporaneamente, nella preparazione di una proposta gastronomica realizzata a bordo, proprio durante la veleggiata. A rendere ancor più significativa l’iniziativa la collaborazione di Coop Alleanza 3. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Gourmantico 2026 al via la terza edizione. Tutti gli chef e i ristoranti che aderisconoBergamo – Un viaggio corale che racconta il territorio lombardo attraverso il gusto, l’eccellenza del servizio e la forza evocativa della cucina... Langosteria espande il gusto italiano: orecchiette pugliesi a St. Moritz con lo chef Soranno.Lo chef Domenico Soranno, ambasciatore del rinomato ristorante milanese Langosteria, porterà il sapore autentico delle orecchiette pugliesi,...