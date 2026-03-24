Barelli Fi | Ha vinto il No al Referendum ma non è una sconfitta politica

Il capogruppo di Forza Italia alla Camera ha commentato i risultati del referendum, affermando che il risultato del No non rappresenta una sconfitta politica. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma il 24 marzo 2026 e riguarda l’esito referendario. Barelli ha parlato della questione senza fare riferimenti a eventuali implicazioni elettorali o a reazioni di altri schieramenti.

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