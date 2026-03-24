Barelli Fi | Ha vinto il No al Referendum ma non è una sconfitta politica – Il video
Il capogruppo di Forza Italia alla Camera ha commentato i risultati del referendum, affermando che, sebbene abbia prevalso il No, questa vittoria non rappresenta una sconfitta politica. La sua dichiarazione è stata rilasciata a Roma il 24 marzo 2026 e pubblicata attraverso un video dell’Agenzia Vista.
(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2026 La dichiarazione del capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Riforma Giustizia bocciata, il No vince con il 54%. Schlein festeggia: «Batteremo Meloni alle politiche». La reazione della premier Referendum sulla Giustizia, affluenza alta: oltre il 45% alle 23. Si vota anche domani, il precedente: com’era andata Salvini saluta la vedova di Bossi, scatta la contestazione: «Traditore, è il bacio di Giuda». Lui tira dritto: «Con te tutto è iniziato, mai mulà!» – Il video . 🔗 Leggi su Open.online
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