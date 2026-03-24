Barelli Fi | Ha vinto il No al Referendum ma non è una sconfitta politica – Il video

Il capogruppo di Forza Italia alla Camera ha commentato i risultati del referendum, affermando che, sebbene abbia prevalso il No, questa vittoria non rappresenta una sconfitta politica. La sua dichiarazione è stata rilasciata a Roma il 24 marzo 2026 e pubblicata attraverso un video dell’Agenzia Vista.