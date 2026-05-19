Un papà di Morciano tra i protagonisti del Babbo più Bello d’Italia è stato votato come il più fashion
Un papà di Morciano è stato scelto come il “Babbo più Bello d’Italia 2026”. Si tratta di Francesco D’Agostino, un impiegato di Boffalora d’Adda, che ha ottenuto il titolo di più fashion tra i partecipanti. D’Agostino ha 45 anni, è sposato da 22 con Simona e padre di tre figli di 20, 17 e 11 anni. La vittoria è stata decretata attraverso una votazione pubblica che ha coinvolto vari concorrenti provenienti da diverse regioni italiane.
Francesco D’Agostino, 45 anni, impiegato di Boffalora d’Adda (Lodi), sposato da 22 anni con Simona e papà di Crystal, Stevens e Karol, di 20, 17 e 11 anni, è il “Babbo più Bello d’Italia 2026”. Il titolo della 32esima edizione se l’è aggiudicato domenica 17 maggio, nel padiglione eventi della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Sullo stesso argomento
Moggi duro: «Bisogna rifare tutto dalle fondamenta! Nel 2006 avevamo il campionato più bello del mondo, oggi è tra i più brutti»Calciomercato Lazio, accelerata biancoceleste per Leite! Ma due squadre in Serie A restano in corsa Moggi duro: «Bisogna rifare tutto dalle...
Andrea Candeo, il “più bello d’Italia” diventa animalista: nuova campagna tra etica, immagine e comunicazioneTrentaquattro anni, agronomo di formazione e volto noto dopo il titolo de “Il più bello d’Italia”, Andrea Candeo è il nuovo testimonial scelto da...
Forza Italia, cambio alla guida del coordinamento di Morciano Cambio ai vertici del coordinamento comunale di Forza Italia a Morciano di Romagna. Con una comunicazione ufficiale datata 18 maggio 2026, il Coordinatore provinciale commissario, il senatore facebook
Papà di Carlo Conti, come è morto: l’addio nel 1962 per un tumore ai polmoni/ Orfano a 18 mesiPapà di Carlo Conti, come è morto: l'uomo è scomparso quando il figlio aveva appena 18 mesi a causa di un tumore ai polmoni La vita di Carlo Conti è stata segnata dalla morte prematura del papà, ... ilsussidiario.net