Un papà di Morciano tra i protagonisti del Babbo più Bello d’Italia è stato votato come il più fashion

Un papà di Morciano è stato scelto come il “Babbo più Bello d’Italia 2026”. Si tratta di Francesco D’Agostino, un impiegato di Boffalora d’Adda, che ha ottenuto il titolo di più fashion tra i partecipanti. D’Agostino ha 45 anni, è sposato da 22 con Simona e padre di tre figli di 20, 17 e 11 anni. La vittoria è stata decretata attraverso una votazione pubblica che ha coinvolto vari concorrenti provenienti da diverse regioni italiane.

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